В выставочном зале музея "Кижи" 25 февраля в 15.00 стартует городская игра-путешествие "Музейный марафон - 2019".

Впервые городская игра-путешествие "Музейный марафон" была проведена в Петрозаводске в 2007 году и стала традиционной. За эти годы в проекте участвовали 55 музеев и учреждений культуры и образования, а в конкурсах игры-путешествия – более 500 семейных, детских и молодежных команд, в составе которых более 2000 человек.

В проекте "Музейный марафон – 2019" участвуют:

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"

Музей изобразительных искусств Республики Карелия

Национальный музей Республики Карелия

Музейно-образовательный комплекс имени Кима Андреева. Музей природы и леса "Берендеево царство"

Этнографический музей образовательного учреждения "Карельская изба".

Галерея промышленной истории

"Музейный марафон – 2019" - это игровые образовательные маршруты по Петрозаводску, посвященные теме "Мой дом - Карелия":

I маршрут – для дошкольников

II маршрут – для младших школьников

III маршрут – для учащихся средних и старших классов

К участию в Музейном марафоне приглашаются:

- семейные команды, в составе которых могут быть дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов и их родственники, в том числе родители, старшие братья и сестры и др. (до 5 человек, не более двух взрослых в семейной команде);

- детские и молодежные команды, в составе которых могут быть дошкольники, школьники, студенты и их родственники, друзья, соседи и т.д. (до 5 человек, не более одного взрослого в команде).

Старт "Музейного марафона – 2019" 25 февраля в 15.00. Ул. Федосовой, 19.

В программе:

- регистрация команд

- вручение путеводителей и маршрутных листов

- представление музеев - партнеров проекта

- презентация маршрутов.

Получить консультации вы можете по адресу:

Детский музейный центр музея-заповедника "Кижи", 185035, г. Петрозаводск, наб. Неглинская, 3 (ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00). Телефон 8 (814 2) 799-878. E-mail: turin@kizhi.karelia.ru.

Куратор городской игры-путешествия "Музейный марафон - 2019" Феликс Игоревич Тюрин, методист отдела "Детский музейный центр".