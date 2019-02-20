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В выставочном зале музея "Кижи" 25 февраля в 15.00 стартует городская игра-путешествие "Музейный марафон - 2019".
Впервые городская игра-путешествие "Музейный марафон" была проведена в Петрозаводске в 2007 году и стала традиционной. За эти годы в проекте участвовали 55 музеев и учреждений культуры и образования, а в конкурсах игры-путешествия – более 500 семейных, детских и молодежных команд, в составе которых более 2000 человек.
В проекте "Музейный марафон – 2019" участвуют:
- Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"
- Музей изобразительных искусств Республики Карелия
- Национальный музей Республики Карелия
- Музейно-образовательный комплекс имени Кима Андреева. Музей природы и леса "Берендеево царство"
- Этнографический музей образовательного учреждения "Карельская изба".
- Галерея промышленной истории
"Музейный марафон – 2019" - это игровые образовательные маршруты по Петрозаводску, посвященные теме "Мой дом - Карелия":
I маршрут – для дошкольников
II маршрут – для младших школьников
III маршрут – для учащихся средних и старших классов
К участию в Музейном марафоне приглашаются:
- семейные команды, в составе которых могут быть дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов и их родственники, в том числе родители, старшие братья и сестры и др. (до 5 человек, не более двух взрослых в семейной команде);
- детские и молодежные команды, в составе которых могут быть дошкольники, школьники, студенты и их родственники, друзья, соседи и т.д. (до 5 человек, не более одного взрослого в команде).
Старт "Музейного марафона – 2019" 25 февраля в 15.00. Ул. Федосовой, 19.
В программе:
- регистрация команд
- вручение путеводителей и маршрутных листов
- представление музеев - партнеров проекта
- презентация маршрутов.
Получить консультации вы можете по адресу:
Детский музейный центр музея-заповедника "Кижи", 185035, г. Петрозаводск, наб. Неглинская, 3 (ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00). Телефон 8 (814 2) 799-878. E-mail: turin@kizhi.karelia.ru.
Куратор городской игры-путешествия "Музейный марафон - 2019" Феликс Игоревич Тюрин, методист отдела "Детский музейный центр".
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