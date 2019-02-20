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Новости. Культура
18:44, 20 Февраля 2019

Старт "Музейного марафона" - 25 февраля

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В выставочном зале музея "Кижи" 25 февраля в 15.00 стартует городская игра-путешествие "Музейный марафон - 2019".

Впервые городская игра-путешествие "Музейный марафон" была проведена в Петрозаводске  в 2007 году и стала традиционной. За эти годы в проекте участвовали 55 музеев и учреждений культуры и образования, а в конкурсах игры-путешествия  – более 500 семейных, детских и молодежных  команд, в составе которых  более 2000 человек.

В проекте "Музейный марафон – 2019" участвуют:

  • Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"
  • Музей изобразительных искусств Республики Карелия
  • Национальный музей Республики Карелия
  • Музейно-образовательный комплекс имени Кима Андреева. Музей природы и леса "Берендеево царство"
  • Этнографический музей образовательного учреждения "Карельская изба".
  • Галерея промышленной истории

"Музейный марафон – 2019"  - это игровые образовательные маршруты по Петрозаводску, посвященные теме "Мой дом - Карелия":

I маршрут – для дошкольников

II маршрут – для младших школьников

III маршрут – для учащихся   средних и старших классов

К участию в Музейном марафоне приглашаются:

- семейные команды, в составе которых могут быть дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов и их родственники, в том числе родители, старшие братья и сестры и др. (до 5 человек, не более двух взрослых в семейной  команде);

- детские и молодежные команды, в составе которых могут быть дошкольники, школьники, студенты и их родственники, друзья, соседи и т.д. (до 5 человек, не более одного взрослого в команде).

Старт "Музейного марафона – 2019"  25 февраля в 15.00. Ул. Федосовой, 19.

В программе: 

- регистрация команд

- вручение путеводителей и маршрутных листов

- представление музеев - партнеров проекта

- презентация маршрутов.

Получить консультации вы можете по адресу:

Детский музейный центр музея-заповедника "Кижи", 185035, г. Петрозаводск, наб. Неглинская, 3 (ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00). Телефон 8 (814 2) 799-878. E-mail: turin@kizhi.karelia.ru.

Куратор городской  игры-путешествия "Музейный марафон - 2019" Феликс Игоревич Тюрин, методист отдела "Детский музейный центр".

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