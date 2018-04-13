Старт продаж квартир в последнем доме на Древлянке-8

Успейте купить квартиру в "Чистом городе".

Строительство экорайона "Древлянка-8" подходит к завершению. Открыты продажи квартир в последнем доме №16 (на карте района). Успейте забронировать квартиру в "Чистом городе".

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Десять причин, почему стоит жить на Древлянке-8.

Жилой микрорайон "Древлянка-8" является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Схема планировки района выполнена в духе финского лесного города.

Чистая артезианская вода из скважины никогда не закончится.

Источник водоснабжения микрорайона – подземные артезианские воды, добываемые из скважин глубиной 140 м. На территории ВНС построены здание водоочистных сооружений и насосной станции второго подъема, резервуары запаса воды 1000 м³ и 2000 м³. Отопление дешевле почти в 2 раза.

Экономия на коммунальных платежах за счет наличия счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении. Транспортная доступность.

В микрорайон "Древлянка-8" можно доехать на общественном транспорте практически из любого района города. Здесь ходят городские автобусы №9, 20, 26. А на машине доехать из любой точки города не занимает много времени. Детские игровые площадки в каждом дворе, скамейки, урны, бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение во дворах. Весной откроется сенсорный сад. ЗОЖный район.

Для горожан микрорайона построили спортивный комплекс, футбольное и волейбольное поля, установили тренажеры Маркелова, сделали велосипедные дорожки. В этом году поставили новую хоккейную коробку, открытый ледовый каток теперь доступен для всех жителей города.

Спортивные праздники на Древлянке-8 стали неотъемлемой частью жизни не только жителей экорайона, но и всего города. Большой торговый центр SPAR работает 24 часа. Отсутствие уплотнительной застройки, большая зона паркинга в каждом дворе микрорайона. Чистый воздух, кругом парки и лес. Поддержка семейных ценностей.

В микрорайоне есть Семейный парк, где можно посадить свое фамильное дерево. Качество превыше всего.

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Посмотрите видео микрорайона с высоты птичьего полета!





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