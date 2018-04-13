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Новости. Экономика
10:19, 13 Апреля 2018

Старт продаж квартир в последнем доме на Древлянке-8

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Успейте купить квартиру в "Чистом городе".

Строительство экорайона "Древлянка-8" подходит к завершению. Открыты продажи квартир в последнем доме №16 (на карте района). Успейте забронировать квартиру в "Чистом городе".

Пройдите 3D-тур по квартире на сайте или в офисе продаж “Чистый город”.

При 100% единовременной оплате наличными можно получить скидку 5% на квартиру.

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Десять причин, почему стоит жить на Древлянке-8.

Жилой микрорайон "Древлянка-8" является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Схема планировки района выполнена в духе финского лесного города. 

  1. Чистая артезианская вода из скважины никогда не закончится.
    Источник водоснабжения микрорайона – подземные артезианские воды, добываемые из скважин глубиной 140 м. На территории ВНС построены здание водоочистных сооружений и насосной станции второго подъема, резервуары запаса воды 1000 м³ и 2000 м³.
  2. Отопление дешевле почти в 2 раза.
    Экономия на коммунальных платежах за счет наличия счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении.
  3. Транспортная доступность.
    В микрорайон "Древлянка-8" можно доехать на общественном транспорте практически из любого района города. Здесь ходят городские автобусы №9, 20, 26. А на машине доехать из любой точки города не занимает много времени.
  4. Детские игровые площадки в каждом дворе, скамейки, урны, бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение во дворах. Весной откроется сенсорный сад.
  5. ЗОЖный район.
    Для горожан микрорайона построили спортивный комплекс, футбольное и волейбольное поля, установили тренажеры Маркелова, сделали велосипедные дорожки. В этом году поставили новую хоккейную коробку, открытый ледовый каток теперь доступен для всех жителей города.
    Спортивные праздники на Древлянке-8 стали неотъемлемой частью жизни не только жителей экорайона, но и всего города.
  6. Большой торговый центр SPAR работает 24 часа.
  7. Отсутствие уплотнительной застройки, большая зона паркинга в каждом дворе микрорайона.
  8. Чистый воздух, кругом парки и лес.
  9. Поддержка семейных ценностей.
    В микрорайоне есть Семейный парк, где можно посадить свое фамильное дерево.
  10. Качество превыше всего.
    Комфортные квартиры с удобными и разнообразными планировками от 33 до 97 кв.м по цене от 1,75 млн руб.

Посмотрите видео микрорайона с высоты птичьего полета!



Убедили? Тогда забронировать квартиру в микрорайоне Древлянка-8 можно на сайте neo-city.ru.

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