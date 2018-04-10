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Новости. Экономика
13:21, 10 Апреля 2018

Стартовали продажи квартир в последнем доме на Древлянке-8

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Успейте купить квартиру в "Чистом городе"

Строительство экорайона Древлянка-8 подходит к завершению. Открыты продажи квартир в последнем доме №16 (на карте района). Успейте забронировать квартиру в Чистом городе.

Пройдите 3D-тур по квартире на сайте или в офисе продаж “Чистый город”.

При 100% единовременной оплате наличными можно получить скидку 5% на квартиру.

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Десять причин, почему стоит жить на Древлянке-8.

Жилой микрорайон Древлянка-8 является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Схема планировки района выполнена в духе финского лесного города.

1. Чистая артезианская вода из скважины никогда не закончится.

Источник водоснабжения микрорайона – подземные артезианские воды, добываемые из скважин глубиной 140 м. На территории ВНС построены здание водоочистных сооружений и насосной станции второго подъема, резервуары запаса воды 1000 м³ и 2000 м³.

2. Отопление дешевле почти в 2 раза.

Экономия на коммунальных платежах за счет наличия счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении.

3. Транспортная доступность.

В микрорайон "Древлянка-8" можно доехать на общественном транспорте практически из любого района города. Здесь ходят городские автобусы №9, 20, 26. А на машине доехать из любой точки города не занимает много времени.

4. Детские игровые площадки в каждом дворе, скамейки, урны, бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение во дворах. Весной откроется сенсорный сад.

5. ЗОЖный район

Для горожан микрорайона построили спортивный комплекс, футбольное и волейбольное поле, установили тренажеры Маркелова, сделали велосипедные дорожки. В этом году поставили новую хоккейную коробку, открытый ледовый каток теперь доступен для всех жителей города.

Спортивные праздники на Древлянке-8 стали неотъемлемой частью жизни не только жителей экорайона, но и всего города.

6. Большой торговый центр SPAR работает 24 часа.

7. Отсутствие уплотнительной застройки, большая зона паркинга в каждом дворе микрорайона.

8. Чистый воздух, кругом парки и лес.

9. Поддержка семейных ценностей

В микрорайоне есть Семейный парк, где можно посадить свое фамильное дерево.

10. Качество превыше всего

Комфортные квартиры с удобными и разнообразными планировками от 33 до 97 кв.м. по цене от 1,75 млн. руб.

Посмотрите видео микрорайона с высоты птичьего полета!

Убедили? Тогда забронировать квартиру в микрорайоне Древлянка-8 можно на сайте neo-city.ru.

 

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