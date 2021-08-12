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Старт продаж нового дома в жилом комплексе «Каскад»!

Новости. Общество
13:00, 13 Августа 2021
фото: © Строительная компания «Век»

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Большой выбор планировок. Выгодные условия покупки.

Строительная компания «Век» объявила о  старте продаж квартир в новом доме под строительным номером 11 в жилом комплексе «Каскад».

Главное преимущество дома — расположение. Он находится  максимально близко к лесополосе.  Потрясающий вид, тишина, возможность отдыха на природе — эксклюзивные возможности, которые обычно доступны только загородом.

Дом возводится по индивидуальному проекту известного карельского архитектора Евгения Таева. Ассиметричные формы, объемные элементы, большая площадь остекления  -  дом поддерживает общую концепцию жилого комплекса «Каскад».  Фасад выполнен в светлых тонах, которые гармонично сочетаются с природой: небесный голубой, солнечный желтый, теплый оливковый.

В  доме всего 9 этажей. Запроектировано  205 квартир площадью от 29,9 до 102,8 м2.  Основной акцент  сделан на 2-х и 3-х комнатные планировки.   В  больших квартирах предусмотрено зонирование на гостевое и приватное пространство, места для хранения, вместительные санузлы (в 3-х и 4-х комнатных — 2 санузла), большое количество окон, панорамное остекление лоджий.

Квартиры сдаются под чистовую отделку. Вы можете заказать отделку от застройщика стандарт,  комфорт или по индивидуальному дизайн-проекту. Стоимость отделки можно включить в сумму ипотеки, максимально  сократив затраты на ремонт.

Для хранения сезонных и крупногабаритных вещей предусмотрены индивидуальные кладовые на первом и цокольном этажах дома. Они помогут освободить  полезное пространство  в квартирах.

По периметру дома проектом предусмотрено достаточное количество парковочных мест.

Жилой комплекс «Каскад» по праву называют одним из самых красивых в городе. Обширные территории отведены под благоустройство, прогулочные и велодорожки, игровые и спортивные комплексы. В новом 11-м доме также будет много зелени: газоны, кусты и деревья, разные виды цветущих растений. 

Дворовая территория  будет оборудована необычными игровыми комплексами из экологически чистых материалов. По традиции будут места для семейного отдыха и занятия спортом.

На старте продаж цены на квартиры значительно доступнее, а выбор квартир — максимальный. Поэтому, выбирайте удобную и функциональную планировку с видом на сосновый лес, нужный этаж и скорее бронируйте квартиру  на нашем сайте абсолютно бесплатно. Только сейчас действует беспроцентная рассрочка от застройщика, а также скидка до 2000 рублей с квадратного метра. Вся подробная информация по тел. 33-00-43

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