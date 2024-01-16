Стартовал прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин Петрозаводска»

Выдвинуть кандидатуру можно до 31 марта.

Начался прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин Петрозаводска», сообщили в паблике мэрии города.



Администрация принимает представления о присвоении звания, ходатайство могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в Петрозаводске.



Необходимые документы на кандидата:

— ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» на имя главы Петрозаводского городского округа;

— подробная биография с приложением документов, подтверждающих заслуги и достижения кандидата;

— две фотографии размером 3×4.



Как рассказали в источнике, статус и порядок присвоения звания определяется положением о звании «Почетный гражданин города Петрозаводска» (Решение Петрозаводского городского Совета от 18.12.2013 № 27/24-353).



Прием документов завершится 31 марта.

Дополнительную информацию можно узнать в управлении кадров и муниципальной службы администрации по телефону: 71-34-09.