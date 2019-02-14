Стартовал проект "Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке"

Проект реализуется музеем-заповедником "Кижи" совместно с партнерами - Петрозаводским государственным университетом и профессиональным колледжем Оулу (Финляндия) в рамках программы приграничного сотрудничества "Карелия".

Деревянная архитектура – уникальный пласт мирового культурного наследия. Исторические поселения с деревянными постройками являются частью культурной самобытности и культурной среды Карелии, Финляндии и всего региона, именуемого Фенноскандия. В то же время это наиболее уязвимая часть культурного наследия, которая требует особого внимания в вопросах сохранения и защиты.

Почему музей-заповедник "Кижи" взялся за реализацию именно этого проекта?

Сейчас остро ощущается нехватка специалистов, которые могли бы осуществлять практические мероприятия по сохранению, консервации и реставрации памятников деревянной архитектуры. Кадровый голод в этой сфере испытывают все регионы Российской Федерации. Образовательные программы учебных заведений зачастую не предусматривают практических занятий, не учитывают накопленный в сфере консервации и реставрации опыт, не способствуют погружению в историческое окружение и обходят стороной изучение новых тенденций в развитии деревянной архитектуры. Также остро стоит вопрос сохранения традиций плотницкого мастерства и их передачи последующим поколениям.

Проект направлен на повышение качества обучения, научно-методического обеспечения и уровня интереса профессионалов и местных сообществ в области сохранения и устойчивого развития исторических деревень с деревянной застройкой.

Важной задачей проекта является также активное взаимодействие с местным сообществом, вовлечение местных жителей в процесс сохранения своих родовых деревянных домов и деревень, попытка найти правильные пути нового развития для старых деревень. Это неимоверно сложная задача, ведь сейчас мы все больше видим, как когда-то многолюдные и богатые деревни запустевают, а огромные и до сих пор потрясающе красивые рубленые дома разрушаются.

На старте проекта состоялись встречи и переговоры с координатором проекта со стороны Программы приграничного сотрудничества Яркко Кяркимаа и финансовым координатором Хели Лайтала, а также с партнерами проекта из профессионального колледжа Оулу. Сразу после обсуждения деталей совместной работы музей активно включился в реализацию проекта.

Проект включает в себя большое количество самых разнообразных мероприятий и событий, подразумевает вовлечение в работу опытных и интересных экспертов.

Проект финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.