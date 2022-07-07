Стартовал ремонт сквера в центре одного из самых населенных районов Петрозаводска

Сквер Густава Ровио обновляют за счет региональной субсидии.

В администрации Петрозаводска рассказали о начавшемся благоустройстве сквера Густава Ровио на Кукковке. Подрядчик выставит новые гранитные бордюры, переложит брусчатку (с сохранением всего имеющегося материала и добавлением недостающих элементов покрытия), расширит цветник, обустроит газон и пешеходную дорожку, установит подсветку, урны и скамейки.

Все работы планируется завершить до конца этого лета. Ремонт производится на средства субсидии, выделенной инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова из республиканского бюджета на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

Ранее стало известно, что будущую парковку на 70 мест у Перинатального центра в Петрозаводске заасфальтируют.