Стартовал второй день голосования на выборах Главы Карелии

Все 463 избирательные комиссии в республике в 8.00 вновь открыли свои двери.

В Карелии — второй день голосования на выборах главы республики и муниципальных органов власти. Вчера избирательные участки закрылись в 20:00. К это времени к республике проголосовали 48388человек, это 9,58% от общего числа избирателей.

«Голосование в течение дня проходило организовано, жалоб на работу участковых избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия не поступало. Мы знаем, что уже больше 600 наблюдателей присутствовали на избирательных участках, и от них сообщений о нарушениях тоже не поступало», — сообщил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.



Те, кто уже сделал свой выбор, рассказали, почему это важно.



«Наша задача — прийти на выборы и проголосовать. Мы в сами выбираем судьбу нашей Карелии, судьбу нашей Родины и то, как будут жить дальше наши дети и наши внуки», — считает главный врач петрозаводской поликлиники № 4, депутат Законодательного собрания региона Ольга Билко.



А руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталья Вартанова не согласна с теми, кто считает, что от их голосов ничего не зависит.



«Некоторые говорят: „А зачем я пойду? Мне все равно!“ Нет, не все равно! И пенсионеры, и работающие — все мы хотим жить лучше. А чтобы мы жили лучше, надо выбрать того губернатора, который будет делать для нас, для нашей жизни лучше», — сказала Вартанова.



10 и 11 сентября в Карелии работают все 463 избирательных участка. Кроме того, сегодня члены избирательных комиссий сами выедут в те населенные пункты, где нет помещений для голосования и нет транспорта, чтобы добраться до ближайшего избирательного участка.



А те избиратели, кто по уважительным причинам не может прийти на участок, смогут проголосовать дома.Для этого необходимо до 14:00 11 сентября в письменной или устной форме (по телефону) обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации



Уточнить свой избирательный участок можно зайти на сайт ЦИК РФ (http://www.cikrf.ru/digital- services/naydi-svoy- izbiratelnyy-uchastok/). Информацию о территориальныхизбирательных комиссий можно посмотреть на сайте ЦИК Карелии (http://karel.vybory.izbirkom. ru/region/karel/? action=ik).