Стартовала продажа билетов на авиарейсы Петрозаводск – Сочи

Авиапредприятие «Северсталь» открывает рейсы Петрозаводск – Сочи, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 18 февраля можно будет улететь на отдых на современных комфортабельных самолетах CRJ-200.

В период до 1 мая пассажирские перевозки по данным маршрутам будут осуществляться с частотой движения один раз в неделю по субботам.

Отправление из аэропорта «Петрозаводск» в 15 ч. 30 минут, прибытие в междугородний аэропорт Сочи в 19:30. Отправление из аэропорта «Сочи» в 9:45 прибытие в Петрозаводск 14:45. (На обратном пути рейса Сочи-Петрозаводск будет промежуточная (техническая) посадка в Череповце).

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта «Петрозаводск» и на официальной странице авиаперевозчика.