Стартовала продажа билетов на авиарейсы Петрозаводск – Сочи

Авиапредприятие «Северсталь» открывает рейсы Петрозаводск – Сочи, сообщили в Минтрансе Карелии.
С 18 февраля можно будет улететь на отдых на современных комфортабельных самолетах CRJ-200.
В период до 1 мая пассажирские перевозки по данным маршрутам будут осуществляться с частотой движения один раз в неделю по субботам.
Отправление из аэропорта «Петрозаводск» в 15 ч. 30 минут, прибытие в междугородний аэропорт Сочи в 19:30. Отправление из аэропорта «Сочи» в 9:45 прибытие в Петрозаводск 14:45. (На обратном пути рейса Сочи-Петрозаводск будет промежуточная (техническая) посадка в Череповце).
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта «Петрозаводск» и на официальной странице авиаперевозчика.
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