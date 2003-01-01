Стартовала продажа билетов на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

Северсталь Авиа объявило об открытии продаж на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды в марте будущего года.
Самолеты будут летать по вторникам из Петрозаводска и по средам в обратную сторону, уточнили в Минтрансе Карелии.
Минеральные Воды — курортный город на Северном Кавказе, входящий в Ставропольский край России. Его также называют просто «Минводы». Это «главные ворота» в знаменитый курортный регион Кавказские Минеральные Воды, откуда отдыхающие направляются в Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и другие популярные центры.
Напомним, субсидирование авиаперевозок осуществляется в рамках государственной программы развития региональной авиации. Оно позволяет снизить стоимость билетов. Стоимость перелета в марте от 11 тысяч рублей и выше.
Актуальное расписание на эти и другие рейсы можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее сообщали, что субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям.