Стартовали продажи билетов из Петрозаводска в Минеральные воды на осень

Авиабилеты на регулярные рейсы между Петрозаводском и Минеральными Водами стали доступны на сентябрь-октябрь.

Северсталь Авиа объявило об открытии продаж на рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды и обратно по субботам, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 6 сентября по 25 октября из Минеральных вод самолет будет вылетать в 11:00. С 6 по 20 сентября вылет в обратную сторону — из Петрозаводска в Минеральные воды — будет осуществляться в 06:00, а с 27 сентября по 25 октября в 16:00. Время в пути — четыре часа.

Билеты доступны к покупке в мобильном приложении и на сайте авиакомпании. Стоимость билета на взрослого — от 10900 рублей. Ребенку до 12 лет предоставляется 50-процентная скидка. Ранее «Столица на онего» рассказала о старте продаж билетов из Петрозаводска в Махачкалу.

Перевозки и в Минеральные воды и в Махачкалу осуществляются в рамках федеральной программы поддержки региональных авиаперевозок.

Добавим, что сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец и Минеральные воды.