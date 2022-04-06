Старую дымовую трубу в Петрозаводске взорвали со второго раза (ВИДЕО)

В местечке Выйгонаволок на территории Петрозаводска взрывники разрушили кирпичную дымовую трубу котельной, высотой 30 метров.

«Труба сдалась. Отличная работа! - рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский накануне. - Демонтаж трубы котельной, воздвигнутой еще в 1977 году, был успешно завершен».

Любарский напомнил, что первая попытка сноса трубы была предпринята четвертого апреля, но оказалась неудачной – старая прочная конструкция выдержала.

Отметим, что в Выйгонаволоке находятся старые канализационные очистные сооружения, которые вывели из эксплуатации несколько лет назад. На территории оставалась стоять старая дымовая кирпичная труба высотой 30 метров. По мнению специалистов ООО «ПКС-Водоканал», она представляла опасность, так как могла обрушиться в любой момент. Поэтому было решено нанять подрядчика, который снесет ее.

В результате специалисты подрядной организации ООО «Специальные технологии» вечером 4 апреля провели серию взрывов, чтобы обрушить трубу, но кирпичное строение, созданное мастерами в 1977 году, устояло.

Фотограф Илья Тимин снял оба этапа взрывных работ, в том числе – удачный.

«Все-таки не простой это процесс - съемки работы взрывотехников. Инженеры многократно проверили, чтобы в зоне поражения не оказалось даже бродячей собачки. И как результат - труба со второго взрыва все-таки упала и рассыпалась на множество кусочков».