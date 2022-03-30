Старую дымовую трубу взорвали в Петрозаводске, но она устояла (ВИДЕО)

В местечке Выйгонаволок взрывники пытались сломать кирпичную дымовую трубу высотой 30 метров, но у них ничего не получилось.

В Петрозаводске фотограф Илья Тимин снял видео, как 4 апреля в местечке Выгойнаволок, что находится на территории Петрозаводска, проводили взрывные работы.

В Выйгонаволоке находятся старые канализационные очистные сооружения, которые вывели из эксплуатации несколько лет назад. На территории осталась стоять старая дымовая кирпичная труба высотой 30 метров.

По мнению специалистов ООО «ПКС-Водоканал», она представляет опасность, так как может обрушиться в любой момент. Поэтому решено было нанять подрядчика, который снесет ее.

В результате специалисты подрядной организации ООО «Специальные технологии» вечером 4 апреля провели серию взрывов, чтобы обрушить трубу, но кирпичное строение, созданное мастерами в 1977 году, устояло.