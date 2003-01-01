Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

На лыжной трассе Фонтаны прошел субботник перед зимним лыжным сезоном.

Первый субботник прошел на лыжной трассе Фонтаны. Участники убрали мусор со всех мест отдыха, навели порядок на развилке, разобрали и вывезли старые деревянные навесы и беседки.

Следующий субботник пройдет в субботу, 25 октября. В планах сделать 3 новых моста, материалы для них уже отвезли весной на снегоходах. Также участники уберут все поваленные деревья, которых очень много по всей лыжной трассе.



Встреча 25 октября в 11.00, место сбора — начало лыжной трассы «Фонтаны». Участников субботника накормят пиццей и угостят чаем. Также предоставят инструменты с перчатками.

Напомним, в минувшем сезоне качели установили на Фонтане-1. Там же удалось отреставрировать чашу в виде цветка. Отремонтировал ее лучший сварщик Карелии Николай Холодный.