Старые корпуса завода «Холод Славмо» сносят в Петрозаводске

Здания, где более 20 лет производили мороженое, сносят в Петрозаводске.

В столице Карелии идет снос корпусов предприятия «Холод Славмо». Фото и видео прислали в редакцию «Столицы на Онего» читатели.

Напомним, в 2023 году предприятие было объявлено банкротом и прекратило выпуск легендарного мороженого.

Жители поинтересовались, что будет на этом месте, когда здания снесут. В мэрии ответили, что земельный участок находится в частной собственности.

— На сегодняшний день информация о планах собственника в администрации отсутствует, — сообщили чиновники.

Напомним, компания «Холод Славмо» была создана в 2000 году и более 20 лет выпускала около ста видов мороженого. Продукция была хорошо известна не только по всей Карелии, но и за ее пределами. Карельское мороженое продавали в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ленинградской, Вологодской и Мурманской областях.