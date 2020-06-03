Какое авто россияне смогут купить за бесценок

Аналитическое агентство поделилось информацией о том, что подержанные автомобили в России второй месяц подряд теряют в цене.

Падение стоимости старых машин отмечается на фоне неуклонного роста цен на новые.

При этом эксперты подчеркивают, что сделать удачную покупку получится не у каждого автолюбителя. Весеннее снижение стоимости автотранспорта не настолько активно, как подорожание машин в целом за год.

Падение цены трехлетних иномарок

Эксперты сосредоточили внимание на изучении стоимости самых популярных моделей зарубежных производителей, возрастом 3 года, среди которых:



• Chevrolet Niva;

• Hyundai Solaris;

• Ford Focus;

• Kia Rio;

• Hyundai Solaris;

• Renault Logan;

• Skoda Octavia;

• Toyota Corolla, RAV4;

• Volkswagen Polo.

С прошлой весны подержанные Logan подешевели на 3,9%. Если в прошлом апреле машину можно было приобрести почта за 500 тысяч рублей, то в текущем – за нее придется отдать чуть более 476 тысяч рублей.

А есть ли рост

Лидером по росту стоимости среди подержанных машин стала Toyota Corolla. С прошлого апреля ее цена выросла почти с 896 тысяч рублей до 1 миллиона. Серьезный скачок цен на трехлетнюю Короллу связан с рестайлингом, прошедшем в 2016 году. Авто получило много новых опций, в салоне стало тише.

Сегодня трехлетняя Corolla обойдется дороже, чем новая, приобретенная 3 года назад. При удачном стечении обстоятельств, владелец сможет продать ее дороже, чем покупал.

Заметно подорожал по сравнению с прошлым годом и Hyundai Solaris. Если в апреле 2019 за него можно было получить 616 тысяч рублей, то текущей весной за машину просят почти 702 тысячи. Рост стоимости также связан со сменой поколений. Сегодня трехлетний Hyundai – существенно доработанная генерация 2017 года. Эта машина превосходит своего предшественника по многим характеристикам.

Так растут или падают

Эксперты агентства отмечают, что серьезные колебания стоимости актуальны только для машин не старше 3 лет. Далее, чем больше возраст авто, тем меньше изменяется его цена. По результатам исследования, в апреле 2019 в среднем просили за десятилетний автомобиль 342 тысяч рублей, а в 2020 – 362 тысяч рублей.

Среди причин изменения стоимости подержанных машин эксперты называют одни и те же:



• инфляция;

• снижения курса рубля;

• рестайлинг, выход новинок.

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