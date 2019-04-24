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Новости. Общество
13:36, 24 Апреля 2019
фото: Беломорск | Официальная группа

Старые мосты в Карелии не выдерживают вес мусоровозов "Автоспецтранса"

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Компания "Авточпецтранс" называет проблемы с изношенностью путепроводов одной из главных помех на пути "мусорной реформы": тяжелая техника не может добраться до населенных пунктов

Директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов заявил на брифинге в правительстве о проблемах, мешающих расширению зоны обслуживания регоператором населенных пунктов. Главной трудностью руководство "Автоспецтранса" считает неудовлетворительное состояние объектов инфраструктуры, которые в итоге становятся помехой на пути тяжелых мусоровозов.

"Прежде всего, проблематикой является то, что очень изношена инфраструктура. Это и мосты, которые не могут выдержать тяжелую технику. И приходится вывозить - особенно по Беломорскому району - спецтранспортом малой грузоподъемности", - сказал Алексей Кузнецов. 

Он пояснил, что старые путепроводы не рассчитаны на большую нагрузку, которую предполагает передвижение по ним мусоровозов.

"Мосты - стоят ограничения три- пять, в лучшем случае, восемь тонн. И из-за этого приходится, скажем так, нести затратную часть, уже которая не входит в тарифы. Невозможно ее компенсировать", - заключил Кузнецов.

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Комментарии

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кир
2019-04-24 13:44:56
И ничего мне за это не будет? Ничего, Петька. Ни коня, ни папахи, ни сабли.(с)
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