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Старые-новые троллейбусы из Северной столицы прибыли в Петрозаводск

Новости. Общество
12:26, 16 Декабря 2023
фото: © ПМУП «Городской транспорт» / ВК

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В карельскую столицу доставили 10 из 15 троллейбусов Санкт-Петербурга.

Как сообщили в паблике муниципального предприятия «Городской транспорт», на предприятие доставлены 10 из 15 троллейбусов из Санкт-Петербурга.

«До выпуска на маршруты предстоит их техническое обслуживание и обкатка, во время которой водители предприятия осваивают особенности управления этими моделями троллейбусов», — говорится в сообщении.



Напомним, об очередном этапе развития транспортной реформы в городе ранее рассказала Инна Колыхматова. 

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