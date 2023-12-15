Старые-новые троллейбусы из Северной столицы прибыли в Петрозаводск

В карельскую столицу доставили 10 из 15 троллейбусов Санкт-Петербурга.

Как сообщили в паблике муниципального предприятия «Городской транспорт», на предприятие доставлены 10 из 15 троллейбусов из Санкт-Петербурга.



«До выпуска на маршруты предстоит их техническое обслуживание и обкатка, во время которой водители предприятия осваивают особенности управления этими моделями троллейбусов», — говорится в сообщении.







Напомним, об очередном этапе развития транспортной реформы в городе ранее рассказала Инна Колыхматова.