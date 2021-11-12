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Старые тряпки прислал мошенник из Санкт-Петербурга интернет-заказчикам в Карелию

Новости. Криминал
11:14, 13 Декабря 2021
фото: © astrakhan-24.ru

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Мошенник из Санкт-Петербурга вместо одежды присылал интернет-заказчикам лохмотья и песок, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Карелии установили личность подозреваемого в серии мошенничеств.

По версии полиции, 29-летний житель Санкт-Петербурга обманным путём похитил денежные средства у жителей сразу нескольких регионов страны, в том числе Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей и Республики Карелия.

Установлено, что во всех случаях использовалась одна и та же схема. Мужчина в роли учредителя общества с ограниченной ответственностью нанял специалистов для создания интернет-сайтов. На данных ресурсах фигурант размещал объявления о продаже различных товаров: одежды, бытовой химии, предметов интерьера и техники. Однако то, что пользователи видели в представленных петербуржцем красочных каталогах, заказывали и оплачивали, они так и не получали. В посылках, которые отправлял контрагент, покупатели находили дешёвые подделки, тряпки, лохмотья и пакеты с песком.

В настоящее время подозреваемому инкриминируется порядка 20 эпизодов преступной деятельности. В каждом из них сумма причинённого материального вреда не превысила 10 тысяч рублей. Фигурант дал признательные показания и обязался возместить ущерб.

По признакам составов преступления возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

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