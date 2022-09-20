Старые троллейбусы из Карелии станут музейными экспонатами

Две модели троллейбуса из Петрозаводска отправят в Санкт-Петербург и сделают экспонатами музея.

В сообществе «Петербург Трамваи Троллейбус. 100лько лет вместе» рассказали, что на этой неделе троллейбусы ПТ-6231 и ЛиАз-5280(ВЗТМ) (б/н 337) отправили из Петрозаводска в Санкт-Петербург.

Эти модели восстановят и превратят в музейные экспонаты. После этого они будут числиться на балансе ООО «Ретролайн».

Ранее сообщалось, что пять новых троллейбусов выйдут на линию в Петрозаводске в конце октября.