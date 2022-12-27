Старые версии мобильного приложения «Госуслуги» перестанут работать на Android

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) призвало владельцев смартфонов на операционной системе Android обновить приложение «Госуслуги».

«Обновите приложения „Госуслуги“ и „Госуслуги Авто“ на ОС Android. Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении, которое цитирует Lenta.ru.

В ведомстве также порекомендовали пользователям включить автообновление приложений в настройках устройства.

«В этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия», — добавили там.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует заняться поиском уязвимостей на «Госуслугах». Глава министерства Максут Шадаев сказал, что портал подвергался многочисленным хакерским атакам.