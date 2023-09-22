Старый карел называл дикторов Всесоюзного радио «верунами»

Бывший журналист «Столицы на Онего» рассуждает на тему, зачем мы себя обманываем.

Как пишет Валерий Поташов, живший по соседству с его бабушкой старый карел терпеть не мог дикторов Всесоюзного радио и называл их «верунами».

«Не знаю, вкладывал ли он двойной смысл в это слово или просто плохо произносил его по-русски, но, как мне кажется, оно очень точно отражает суть телерадиопропаганды - верить в то, что врёшь. Или, по крайней мере, делать вид, что веришь.

От советских новостей в моей памяти осталось несколько ярких картинок - затяжное шамканье Брежнева под выученные овации Кремлёвского Дворца съездов, нескончаемый обмолот хлебов на фоне огненной лавы чугуна и угрюмые лица «простых американцев», вынужденных экономить на рождественских подарках из-за капиталистического роста цен и гонки вооружений. За хлебом при этом в бабушкиной деревне ежедневно выстраивалась очередь, про находившегося 18 лет у власти генсека КПСС рассказывали анекдоты даже пионеры, а американские джинсы у моряков загранплаванья стоили как зарплата инженера», - вспоминает журналист.

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