Стаса Михайлова уличили в подтяжке лица

На юбилейном концерте певец удивил поклонников изменениями во внешнем виде.

Стас Михайлов 27 апреля отпраздновал юбилей.

После того как певец отпраздновал юбилей в Кремлевском дворце, фанаты начали подозревать Михайлова в подтяжке лица. Если сравнить недавние фотографии звезды с ранними снимками, можно заметить, как сильно у именитого артиста разгладилась кожа.



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У Стаса Михайлова исчезли морщины на лбу и в уголках глаз, брови стали выше, а взгляд – более открытым, пишет Teleprogramma.

Сам певец недавно признался, что фанаты перестали узнавать его. В разных городах некоторые зрители просто вставали и уходили с концерта, поскольку не верили, что перед ними настоящий Стас Михайлов. Об этом артист рассказал на шоу "Вечерний Ургант".