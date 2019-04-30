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Новости. Общество
19:40, 30 Апреля 2019
фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Стаса Михайлова уличили в подтяжке лица

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На юбилейном концерте певец удивил поклонников изменениями во внешнем виде.

Стас Михайлов 27 апреля отпраздновал юбилей. 

После того как певец отпраздновал юбилей в Кремлевском дворце, фанаты начали подозревать Михайлова в подтяжке лица. Если сравнить недавние фотографии звезды с ранними снимками, можно заметить, как сильно у именитого артиста разгладилась кожа.


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У Стаса Михайлова исчезли морщины на лбу и в уголках глаз, брови стали выше, а взгляд – более открытым, пишет Teleprogramma.

Сам певец недавно признался, что фанаты перестали узнавать его. В разных городах некоторые зрители просто вставали и уходили с концерта, поскольку не верили, что перед ними настоящий Стас Михайлов. Об этом артист рассказал на шоу "Вечерний Ургант".

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