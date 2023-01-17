Статистика роста цен на жилье в Петрозаводска вызвала недоумение у риелторов

У специалистов, которые занимаются сделками с недвижимостью, вызывают сомнение цифры официальной статистики о росте цен на жилье в Петрозаводске.

Об этом сообщил «Столице на Онего» президент Гильдии риелторов Карелии Илья Политов.

По данным Карелиястата, цены на «типовые» квартиры или квартиры «среднего качества» на вторичном рынке в Петрозаводске росли быстрее и концу года оказались выше, чем в новостройках. По официальной статистике, в IV квартале 2022 года стоимость «вторички» достигла в среднем 79131 рубля за квадратный метр. Это на 10,7% больше, чем годом ранее. А в новостройках средняя цена выросла на 8,9% — до 78906 рублей.

«Это соответствует только „хрущевке“ — „двушке“, „трешке“. Может, они (Карелиястат — прим. ред.) еще берут СКЗ и Птицефабрику, а там цена низкая. Наверное, она и сбивает цену по статистике. Как говорится, я ем мясо, вы едите капусту, а вместе мы едим тушеную капусту с мясом. Они берут среднюю температуру по больнице, и я бы не сказал, насколько это правильно», — сказал Политов.

Поробнее о том, как растут цены, и чего ждать в будущем, читайте в статье «Цены на жилье в Петрозаводске: ожидания и реальность».