Статистики: на 100 браков в Карелии пришлось 95 разводов

В Карелиястате рассказали, как изменилось соотношение браков и разводов в республике за год.

По данным статистиков, за первые 3 месяца 2023 года в республике официально зарегистрировали отношения 695 пар. В тоже время развелись 660 (в январе–марте 2022 года — 677 и 622 соответственно).

Таким образом, на 100 заключенных браков пришлось 95 разводов, против 92 в аналогичном периоде 2022 года.

Коэффициент брачности в расчете на 1000 человек в республике увеличился на 1,9% и составил 5,3%, коэффициент разводимости — на 8,5%, составив 5,1%.

Ранее появились данные о том, что за год смертность в Карелии упала на четверть.