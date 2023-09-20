Статистики назвали сектор промышленности в Карелии, где остались серьезные долги по зарплате

По данным Карелиястата, задолженность составила более 5 миллионов рублей.

Как сообщили в Карелистате, задолженность по заработной плате на предприятиях республики на 1 сентября составила 5 миллионов 136 тысяч рублей.

Характерно, что весь долг приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых. При этом задолженность касается исключительно периода до 2021 года включительно.

За минувшие два месяца сумма долга не изменилась.