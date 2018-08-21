Статистики отмечают рост производства пищевых продуктов в Карелии

Производство пищевых продуктов в Карелии за 7 месяцев выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков увеличилась на 10,7%, производство молочной продукции – на 1,3%, переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – на 0,4%, пишут "Вести Карелии".

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