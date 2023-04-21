Статистики рассказали, как изменились за год цены в Карелии

Продукты, по информации Карелиястата, подорожали совсем немного.

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Карелии в мае 2023 года составил 100,45% к предыдущему месяцу.

Не слишком сильно, как показала статистика, изменились цены за год, по сравнению с маем 2022 года. Сводный индекс составил всего 101,68%. И если услуги подорожали на 11%, то непродовольственные товары за год несколько подешевели.

По сравнению с апрелем 2023 года, в мае подорожали капуста, морковь, картофель, лук, лимоны, куры, мороженное. В то же время подешевели огурцы, помидоры, колбаса, плавленые сыры, рыба лососевых пород и другие продукты.

Ощутимо подорожали путевки за рубеж — так, стоимость поездки на отдых в страны Закавказья (на 22,1%), в Египет (15,4%), на отдых в Турцию (9,3%), поездки в Беларусь (на 6,9%). При этом поездки в страны юго-восточной Азии, Средней Азии и ОАЭ подешевели.