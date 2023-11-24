Статистики рассказали, на сколько в Карелии за неделю подорожали яйца

В Карелиястате привели данные изменения цен.

В Карелиястате привели данные по изменению цен на продукты в республике с 14 по 20 ноября.

За это время от 4 до 8% подорожали свекла, помидоры, яблоки, подсолнечное масло, молоко.

Больше всего - на 8,5% - подорожали куриные яйца.

Вместе с тем от 2,9 до 6,1% снизилась цена на морковь, сметану, варёную колбасу, вермишель.

Напомним, ранее в Минпромторге объяснили, почему в Карелии начали стремительно дорожать яйца.