Статистики рассказали, на сколько в Карелии за неделю подорожали яйца

В Карелиястате привели данные изменения цен.
В Карелиястате привели данные по изменению цен на продукты в республике с 14 по 20 ноября.
За это время от 4 до 8% подорожали свекла, помидоры, яблоки, подсолнечное масло, молоко.
Больше всего - на 8,5% - подорожали куриные яйца.
Вместе с тем от 2,9 до 6,1% снизилась цена на морковь, сметану, варёную колбасу, вермишель.
Напомним, ранее в Минпромторге объяснили, почему в Карелии начали стремительно дорожать яйца.
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