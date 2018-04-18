Статистики рассказали, производство каких видов продукции выросло в Карелии

Индекс промышленного производства в Карелии в январе-марте 2018 года по оперативным данным Карелиястата увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, обрабатывающих производств.

Выросли показатели в области водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и добычи полезных ископаемых.

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