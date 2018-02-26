Статистики зафиксировали рост поставки товаров из Карелии за рубеж

Экспорт товаров из Карелии в 2017 году достиг 1,1 млрд долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом, сообщает Карелиястат.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в поставках котлов, машин, промышленного оборудования, плит древесно-стружечных, электрических машины и оборудования, рыбы.

Кроме того, вырос экспорт из Карелии руды, шлаков и золы, чёрных металлов, древесины топливной.

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