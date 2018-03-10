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Новости. Общество
13:06, 10 Марта 2018

СТАТЬЯ НЕДЕЛИ: "Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"

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Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.

В пятницу, 2 марта, Петрозаводский городской суд приговорил Андрея Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей. Приговор, возможно, суровый. Но теперь уже можно утверждать, что вынесенное решение – своеобразный итог карьеры бывшего главы Карелии, бывшего сенатора и экс-директора музея-заповедника "Кижи".

"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы дела, я пришел к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой. А вам хочу сказать, что с таким правосудием у нашей республики нет будущего. Так нельзя, нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена, и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Андрей Нелидов после оглашения приговора в суде.

Продолжение читайте здесь.

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Комментарии

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баян
2018-03-10 18:33:28
у нас больше не о чем писать как только об этих жуликах?Надоели дайте нормальных новостей
Смалик
2018-03-10 14:42:44
Вот не жалко его,он людей не видел никогда,только себя и свой воровской доход,не понимаю как Путин мог ему доверить нашу Карелию,после такого назначения царю тоже уже веры нет....,к сожалению...,но вы меня понимаете...?!
Мизантроп
2018-03-10 14:54:59
Смалик, Ахахахаа.....А Путин видит людей?! Дебилы, мля...
Мизантроп
2018-03-10 13:15:35
Обосрался и оправдываешься. Всегда знал, что ты деревенский валенок. Впрочем как и нынешний. Перед 9.09.18г тоже начнет оправдываться.

Доктор Лень
2018-03-10 15:12:25
Ув.Мизантроп, представьте: хоронят циника, все прослезились-пробле... короче, траур.. И вдруг - "хе-хе-хе"! Из гроба-то. И тут же грудипрограмма... А я, грешный - за него!!!
ЗЫ(по Бене) Хоть Вы и против выборов...
анти
2018-03-10 14:53:54
Мизантроп, соглашусь. Алкаш у власти - конец власти. Нынешний пашет, как вол. Посмотрим... Думаете, дадут уйти?
Мизантроп
2018-03-10 15:40:17
анти, Кто пашет? Где?
анти
2018-03-10 17:32:04
Мизантроп, диктатура буржуазии? Соглашусь! В Европе тоже она самая! Если бы не большевики в 1917, жили бы сейчас как люди.
Мизантроп
2018-03-10 16:10:19
анти, Это еще зачем. У меня окна есть. Я все вижу, как он старается. И да, ты не переживай за него, такая шняга по всей стране, кроме Москвы, Ленинграда и Чечни. При диктатуре буржуазии другого не может быть в принципе.
анти
2018-03-10 15:52:19
Мизантроп, Вы, вроде продвинутый пользователь электронной машинки под названием "персональный компьютер". Регистрируйтесь в контакте, заходите на страницу Парфенчикова и наслаждайтесь. Там всё написано. Он старается для Карелии, это очевидно. А просто плевать в человека, ума-то много не надо. Вот такое Вам кхе-кхе...))
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