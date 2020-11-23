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Статус "вынужденно безработных" может появиться из-за коронавируса

Новости. Общество
08:55, 24 Ноября 2020
фото: pixabay
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В Госдуму поступил законопроект о введении временного статуса "вынужденно безработный" с ежемесячным пособием "не менее средней месячной заработной платы".

Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

В регионах России из-за пандемии коронавируса действуют особые режимы и временные запреты на деятельность определенных организаций и ИП, говорится в пояснительной записке.

"В этой связи предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — "вынужденно безработный", под которым будут пониматься граждане, не обеспеченные работой...ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя...", — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Подробнее о законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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