Статус "вынужденно безработных" может появиться из-за коронавируса

В Госдуму поступил законопроект о введении временного статуса "вынужденно безработный" с ежемесячным пособием "не менее средней месячной заработной платы".

Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

В регионах России из-за пандемии коронавируса действуют особые режимы и временные запреты на деятельность определенных организаций и ИП, говорится в пояснительной записке.

"В этой связи предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — "вынужденно безработный", под которым будут пониматься граждане, не обеспеченные работой...ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя...", — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Подробнее о законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".