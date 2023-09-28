Ставить машины запретят еще на одном участке в центре Петрозаводска

С 5 октября в карельской столице снова изменится схема движения транспорта.
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 5 октября запретят стоянку машин на отрезке улицы Красной.
Ограничения будут действовать по четной стороне у дома № 4.
«Изменения вводят для повышения безопасности и улучшения пропускной способности», — заявили городские чиновники.
Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.
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