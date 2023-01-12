Ставшая инвалидом после нападения женщина в Карелии отсудила компенсацию у обидчика

Кондопожский городской суд удовлетворил иск женщины о взыскании компенсации морального вреда с мужчины, который ее жестоко избил.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Гражданский иск был подан после того, как суд приговорил нападавшего к лишению свободы по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Потерпевшая получила опасные для жизни травмы и стала инвалидом.

Суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. рублей.