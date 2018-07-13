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Новости. Общество
19:10, 13 Июля 2018

Ставший бомжом Шура рассказал о жизни с проституткой Танькой

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Лишившийся квартиры эстрадный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) рассказал, что в начале карьеры после переезда в столицу жил на Ленинском проспекте "вместе с проституткой Танькой".

"Начинал бомжом, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой. На тот момент я уже начал петь в одном заведении за тарелку супа, а ее я проводил с собой. Она там зарабатывала деньги", — поведал Шура.

Артист признался, что его сожительница часто надолго уезжала, и он кормил ее собаку, хотя ему самому не хватало еды. "Помню, как я думал: лучше самому морковку съесть или накормить ею собаку", — поделился он.

9 июля Шура признался, что стал бомжом. Певец лишился квартиры, которую приобрел в 2003 году. Он боролся с наркотической зависимостью и переписал недвижимость на другого человека.

Шура приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам", передает "Лента.ру".

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