Ставший инвалидом при взрыве в Петрозаводске бесплатно получил «руку Терминатора»

Социальный фонд России выделил 7,3 млн рублей на покупку протеза руки с микропроцессорным управлением жителю Петрозаводска.

Об этом сообщили в Ассоциации помощи инвалидам «Возможности».

Травму 44-летний житель города по имени Владимир получил в сентябре 2021 года из-за взрыва на производстве. Спустя 11 месяцев он получил бионическую кисть c возможностью выбора из 15 видов схвата. Кисть обладает искусственным осязанием за счет применения вибротактильной обратной связи. Это помогает пользователю «осязать» предметы и подсказывает ему в какое положение или схват переключить кисть протеза.

«Оптимизированные кончики пальцев кисти оснащены «ногтями», благодаря которым стал возможен идеально точный схват небольших предметов, – рассказывает Антон Круглов, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, руководитель отдела протезирования верхних конечностей. – Еще одна особенность протеза Владимира – пылевлагозащищенность. Его можно погружать в воду. Совсем недавно пользователи протезов могли только мечтать об этом».

Сам Владимир говорит, что уже почувствовал, насколько удобнее ему стало в быту.

«Теперь, когда у меня есть протез, я точно могу помогать своей жене по хозяйству», – добавил он.