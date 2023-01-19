Стела воинской славы в Петрозаводске погрузилась во мрак (ФОТОФАКТ)

Уже несколько недель отсутствует освещение у стелы воинской славы и ведущей к ней лестнице.
В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото стелы воинской славы на площади Кирова и сообщил, что уже несколько недель не горят фонари ни у самого монумента, ни на подходах к нему.
«Видимо, никому нет дела до святого места, вокруг которого шли многолетние споры. Стела есть, а света нет. Мрак», - написал горожанин в комментарии к фото.
Также петрозаводчанин сообщил, что не освещается и сам парк, мостки у Лососинки, хотя в начале года там еще горели фонари.
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