Стела воинской славы в Петрозаводске погрузилась во мрак (ФОТОФАКТ)

Уже несколько недель отсутствует освещение у стелы воинской славы и ведущей к ней лестнице.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото стелы воинской славы на площади Кирова и сообщил, что уже несколько недель не горят фонари ни у самого монумента, ни на подходах к нему.

«Видимо, никому нет дела до святого места, вокруг которого шли многолетние споры. Стела есть, а света нет. Мрак», - написал горожанин в комментарии к фото.

Также петрозаводчанин сообщил, что не освещается и сам парк, мостки у Лососинки, хотя в начале года там еще горели фонари.