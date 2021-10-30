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Стела воинской славы в Петрозаводске вновь погрузилась во тьму (ФОТО)

Новости. От читателей
09:55, 30 Октября 2021
фото: Читатели "Столицы на Онего"

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Территория около стелы «Город воинской славы» стала опасной из-за отсутствия освещения.

Читали «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото памятника, расположенного рядом с площадью Кирова. Территория у стелы стала опасной, поскольку здесь уже две недели нет света. Не подсвечен и лестничный спуск от памятника.

«Никаких барельефов также не видно. Приходится светить телефоном, чтобы рассмотреть памятник. Такое ощущение, что так и должно быть. А ведь к стеле туристов водят», - пишут читатели.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей. Спустя два месяца после открытия у памятника включили подсветку. У самой стелы воинской славы зажгли фонари, а центральную дорожку подсветили на уровне земли встроенными в поребрики лампами.

Вандалы уже несколько раз покушались на памятник. Так, 8 ноября 2020 года неизвестные испортили барельеф у стелы. Отломанный фрагмент с барельефа был изъят и отдан в полицию для расследования произошедшего. На место его так и не вернули.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-30 12:19:18
Надо было 85млн списать. Может хватило бы на пару проекторов.
лишьбыпротив
2021-10-30 10:30:45
Урбанисты очень любят эту стелу. То кривизну измеряют, то ошибки в тексте ищут, то подсветку. Спасибо им неравнодушным.
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