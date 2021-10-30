Стела воинской славы в Петрозаводске вновь погрузилась во тьму (ФОТО)

Территория около стелы «Город воинской славы» стала опасной из-за отсутствия освещения.

Читали «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото памятника, расположенного рядом с площадью Кирова. Территория у стелы стала опасной, поскольку здесь уже две недели нет света. Не подсвечен и лестничный спуск от памятника.

«Никаких барельефов также не видно. Приходится светить телефоном, чтобы рассмотреть памятник. Такое ощущение, что так и должно быть. А ведь к стеле туристов водят», - пишут читатели.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей. Спустя два месяца после открытия у памятника включили подсветку. У самой стелы воинской славы зажгли фонари, а центральную дорожку подсветили на уровне земли встроенными в поребрики лампами.

Вандалы уже несколько раз покушались на памятник. Так, 8 ноября 2020 года неизвестные испортили барельеф у стелы. Отломанный фрагмент с барельефа был изъят и отдан в полицию для расследования произошедшего. На место его так и не вернули.