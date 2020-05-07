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Стелу воинской славы привезли в Петрозаводск (ФОТО)

Новости. Общество
16:55, 07 Мая 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На площадь Кирова в Петрозаводске привезли стелу "Город воинской славы".

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как на Аллею городов побратимов, где ранее снесли памятный знак Дерево дружбы, привезли стелу "Город воинской славы", а также гранитные плиты и другие строительные элементы.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

Ранее сообщалось, что работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

Напомним, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей. Гарантия на стелу составит 5 лет.

Отметим, власти устанавливают стелу воинской славы на Аллее городов побратимов, на месте, где ранее демонтировали  "Дерево дружбы", несмотря на то, что представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого.

В свою очередь, власти обещали, что Дерево дружбы будет отреставрировано и в дальнейшем установлено на набережной Петрозаводска.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-07 18:55:10
Не было никакой воинской славы. А было грамотное уничтожение деревенских солдат Красной армии финскими войсками. А стела нужна для памяти. Нога финского захватчика не ступит больше на нашу землю.
кир2
2020-05-07 18:53:42
новый,
Статью про тебя пишет , о том как бабка-чиновница кошмарит издания СМИ в ПТЗ , манипулирует общественным мнением , используя своё служебное положение .
Os
2020-05-07 18:30:15
Прямоугольный знак побратимам, наверное, тоже снимут. Он будет загораживать вид на стелу.
елпидифор
2020-05-07 17:39:15
У меня на холодильник гарантия 10 лет. И что значит гарантия для памятника, объясните нам, зодчие и мэр. Александрийский столп в Питере тоже строили с гарантией на пять лет?
Koira
2020-05-07 17:30:30
кто то поднимет денег
новый
2020-05-07 17:27:06
Хде балетмейстер Поташев ?
Женя
2020-05-07 17:00:35
82.000.000 рублей!!! Фантастика! Золотая?
При такой сумме даже забываешь для чего её ставят?!
Гость
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