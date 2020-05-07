Стелу воинской славы привезли в Петрозаводск (ФОТО)

На площадь Кирова в Петрозаводске привезли стелу "Город воинской славы".

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как на Аллею городов побратимов, где ранее снесли памятный знак Дерево дружбы, привезли стелу "Город воинской славы", а также гранитные плиты и другие строительные элементы.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Ранее сообщалось, что работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Напомним, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей. Гарантия на стелу составит 5 лет.

Отметим, власти устанавливают стелу воинской славы на Аллее городов побратимов, на месте, где ранее демонтировали "Дерево дружбы", несмотря на то, что представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого.

В свою очередь, власти обещали, что Дерево дружбы будет отреставрировано и в дальнейшем установлено на набережной Петрозаводска.



© Николай Смирнов / Столица на Онего