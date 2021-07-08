Стеновые панели изготовили в Петрозаводске для многострадального детского сада в поселке Ляскеля

Первая партия стеновых панелей отправилась из Петрозаводска в Ляскеля к месту строительства детского сада, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Панели для дошкольного учреждения, который начинали строить еще в 2018 году в поселке Питкярантского района, изготовлены на заводе «Стройиндустрия КСМ». Всего здесь будет выпущено более 840 панелей, плит перекрытия и других конструкций, необходимых для возведения здания. Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

"В течение июля-августа подрядчик обязуется обеспечить их доставку на стройплощадку. Данный вопрос держу на личном контроле. Рад, что компания «КСМ» даже в ущерб собственному строительству начала изготовление конструкций для садика в приоритетном порядке. В том, что при строительстве мы используем конструкции местного производства, вижу положительный момент. Все вопросы сроков поставок, качества и т. д. решаются значительно быстрее и проще, нежели при работе с поставщиками из отдаленных регионов", - считает Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, к монтажу панелей строители планируют приступить через пару недель.

Напомним, детский сад в Ляскеля начали строить в 2018 году, но весной 2019 подрядчик прекратил работы. Контракт с ним расторгли. Но прежде чем заключать новый, потребовалось откорректировать проект, так как за это время изменились требования к образовательным учреждениям. После того, как проект получил положительное заключение государственной экспертизы, состоялся новый аукцион по выбору подрядчика. Контракт заключили в декабре 2020 года.

Согласно сроков по государственному контракту объект должен быть построен до декабря 2021 года.