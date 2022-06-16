Стены и окна разобрали в районной больнице Карелии, чтобы занести томограф

В Пудожской больнице Карелии готовятся к установке нового томографа.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, последние два года в Карелии идет масштабное оснащение компьютерными томографами.

«Появились СКТ в Городских поликлиниках № 1 и 4, в Госпитале для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице, закуплен ядерный магнитно-резонансный томограф в Детскую республиканскую больницу», — перечислил Михаил Охлопков.

Скоро, по словам, министра здравоохранения республики, новый СКТ появится в Пудожской ЦРБ.

«Здесь сейчас ремонтируют кабинет: строители сносят перегородки, затем будут заливать полы и делать потолок. Уже на данном этапе руководству больницы необходимо предусмотреть, как перемещать томограф в кабинет. Это сложная логистическая задача, на время решения которой полностью разбирают стену с окнами», — рассказал Охлопков.

Завершить ремонт в Пудожской ЦРБ планируется к сентябрю этого года, заверил глава карельского Минздрава.