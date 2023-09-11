Стены перехода у вокзала в Петрозаводске оперативно очистили от рекламы нелегальной работы

Объявления о незаконной курьерской работе исчезли со стен подземного перехода у железнодорожного вокзала.

Как сообщили «Фактор News» в пресс-службе администрации Петрозаводска, в течение суток от незаконной рекламы в подземном переходе не осталось и следа. Стены отмыли от объявлений, оставленных накануне вандалами.

Напомним, в минувший понедельник, 11 сентября, бдительные горожане обратили внимание на рекламу, появившуюся в подземном переходе у железнодорожного вокзала. Вандалы черным маркером указали адрес на профиль в мессенджере и пояснение – «работа». Как выяснилось, речь шла о подработке, связанной с наркобизнесом.