Стены спортивной школы в Олонце украсили муралом

Уличные художники преображают здания в городах республики в рамках творческого фестиваля.

В Карелии продолжается фестиваль муралов «Полоса отвода». Мурал (от испанского muro — «стена») — это разновидность монументальной живописи на зданиях, рисунок крупнее, чем граффити.

В Олонце создали масштабный рисунок на фасаде детско-юношеской спортивной школы. Новый мурал изображает различные виды спорта и передает энергию юных спортсменов.

Еще один красочный мурал украсил школу №3 в Петрозаводске. Художница из Перми Мария Нестёркина изобразила на стене учебного заведения знаменитый Кижский погост. Как отмечают в школе, этот мурал станет ежедневным источником вдохновения для учеников.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Карельского регионального центра молодежи.