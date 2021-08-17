Стихи радиожурналиста и поэта Карелии переведены на французский и вепсский языки

В издательстве «Периодика» вышел в свет сборник стихов и переводов «По зову сокровенному…», сообщил Миннац Карелии.

В прошлом году издание вошло в число победителей республиканского конкурса рукописей.

Автор сборника – Светлана Бердова: поэтесса, журналист, член Союза российских писателей и Союза журналистов России, она хорошо известна как диктор и ведущая программ радио Карелии, которому посвятила более 20 лет. Стихи автора переведены на французский и вепсский языки.

Поэт и писатель Юрий Линник писал о Светлане Бердовой: «Это настоящий лирик. Банально говорить о том, что у неё свой голос. Сверхсвой!».

Книга издана при поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.