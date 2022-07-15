Стихия обрушится на Карелию в ближайшие часы

МЧС предупреждает жителей республики о приближающихся сильных дождях и ветре.

Управление МЧС Карелии сделало рассылку жителям республики о надвигающейся непогоде.

«По данным Карельского ЦГМС, ночью 20.07.2022 по северным и восточным районам Карелии ожидается сильный дождь, утром и днем ветер до 15-17 м/с», — говорится в рассылке.

Ранее Гидрометцентр Карелии предупредил о ветреной и не слишком теплой погоде в республике.