Стихия разбушевалась в Карелии: республику захватили снег и сильный ветер

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей Карелии об опасном гидрометеорологическом явлении.

Днем в субботу, 26 марта, и в течение ночи 27 марта по северным, центральным и восточным районам сохранится местами сильный снег. Об этом информирует ЕДДС со ссылкой на данные синоптиков.

Вечером 26 марта и ночью 27 марта на большей части республики сохранится северо-восточный, северный ветер местами с порывами до 16-21 м/с, в прибрежных районах Белого моря и крупных водоемах до 25-28 м/с. Под действие неблагоприятного явления попадает Петрозаводский городской округ.

Ранее Госавтоинспекция Карелии просила водителей соблюдать осторожность за рулем из-за ухудшения погодных условий.