Стихия разрушила мост на дороге к дачному поселку в Карелии, жители отрезаны от мира (ВИДЕО)

Вышедшая из берегов река в районе Деревянкского сельского поселения разрушила мост на дороге к дачному кооперативу, и его жители не могут выехать.

Об этом написала одна из подписчиц группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, чьи родители оказались отрезаны от мира в кооперативе.

«Из-за непрекращающихся осадков стихией разрушен мост! Перед СНТ „Ручеек“ Деревянского сельского поселения, который перед Орзегой! У многих дачников ещё не убран урожай, там остались наши возврастные родители! Помогите восстановить единственный путь!» — написала подписчица.

Она сняла видео, на котором видны последствия стихии.

Как сообщалось ранее, в районе станции Орзега наводнением затопило автомобильную дорогу.