Стихия сильно размыла берег озера в старинной вепсской деревне Карелии

Сотрудники Госкомитета республики по безопасности населения выезжали по просьбе жителей Прионежья для проверки размытой прибрежной полосы в одной из деревень.

В адрес отдела водных ресурсов республики поступило обращение от жителей деревни Каскесручей Прионежского района об обвале грунта на берегу местного озера.



Совместно с коллегами из Минприроды Карелии сотрудники Госкомитета выехали на место происшествия и встретились с местными жителями и чиновниками. Выяснилось, что грунт обвалился вследствие подъема грунтовых вод и обильных осадков.



Как на своей странице в социальной сети сообщил председатель Госкомитета по безопасности населения Олег Поляков, ситуация с обвалом грунтов в этом месте длится с начала 2000 годов.

«Берег здесь крутой и обрывистый. В течение многих лет грунтовые воды постепенно разрушают береговую линию деревни. Требуются противообвальные укрепительные сооружения и мероприятия по закреплению грунтов», - сообщил глава государственного комитета.



Как заверил чиновник, угроза жизни и здоровью жителей деревни Каскесручей отсутствует.