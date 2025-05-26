Стихийная свалка загорелась на севере Карелии

В Муезерском районе пожарные тушили горящую свалку.
Пожарные ликвидировали возгорание в поселке Ледмозеро Муезерского района. Как уточнили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, в поселке открытым огнем горела свалка.
Сообщение о пожаре поступило в 16.30 от местных жителей. Горящая свалка оказалась стихийной, огонь охватил площадь в 30 м кв.
Свалку потушили местные пожарные, пострадавших не было.
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