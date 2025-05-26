Стихийная свалка загорелась на севере Карелии

В Муезерском районе пожарные тушили горящую свалку.

Пожарные ликвидировали возгорание в поселке Ледмозеро Муезерского района. Как уточнили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, в поселке открытым огнем горела свалка.

Сообщение о пожаре поступило в 16.30 от местных жителей. Горящая свалка оказалась стихийной, огонь охватил площадь в 30 м кв.

Свалку потушили местные пожарные, пострадавших не было.